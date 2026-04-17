В Московской области откроют новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии

В Подмосковье на автодроме Moscow Raceway состоится открытие 17-го сезона всероссийских соревнований «Гран-при Российской Дрифт Серии» (RDS GP), соревнования будут проходить 2 и 3 мая в рамках федеральной программы «Спорт России». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Мероприятие является одним из крупнейших автоспортивных событий в России, оно объединит сильнейших пилотов страны и зарубежья. Торжественная церемония открытия сезона состоится 3 мая в 13:00. Посетителей ждут выступления почетных гостей, спортивная программа с участием ведущих дрифт-пилотов.

В ведомстве добавили, что в 2025 году этапы RDS GP посетили более 43 тыс. зрителей, общее количество просмотров контента на онлайн-площадках превысило 65 млн.

