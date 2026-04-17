Первый случай излечения от ВИЧ с помощью донорских клеток — объяснение ученых

Врачи сообщили о первом случае полного излечения от ВИЧ после трансплантации стволовых клеток, пишет Daily Mail. Пациент из Норвегии стал первым, кому пересадку провели от родного брата.

63-летний мужчина жил с ВИЧ почти 20 лет и проходил антиретровирусную терапию, пока у него не обнаружили редкий рак крови — миелодиспластический синдром. Для лечения требовалась трансплантация костного мозга.

Ключевым оказалось совпадение: у брата пациента выявили редкую мутацию гена CCR5, которая блокирует проникновение ВИЧ в клетки. «Мы не ожидали этого — это было невероятно. Этот случай — один на миллион», — отметил врач Андерс Мире.

После пересадки иммунная система пациента полностью обновилась. Уже через два года он прекратил прием препаратов, и вирус перестал обнаруживаться в организме.

«Мы почти уверены, что на данный момент он излечен», — заявили медики.

Подобные случаи крайне редки: ранее пациенты избавлялись от ВИЧ после трансплантации от неродственных доноров. Однако врачи подчеркивают, что метод остается рискованным и применяется только при тяжелых онкологических заболеваниях.