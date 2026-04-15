Радоница‑2026: как правильно почтить память усопших по христианским традициям

День поминовения усопших, известный как Радоница, занимает особое место в православном календаре. Для всех христиан этот праздник ежегодно становится временем, когда необходимо найти возможность посетить и храм, и кладбище, и уделить внимание тихой домашней молитве, сообщил gorod55.ru.

Как поясняют священнослужители, на какое бы число ни выпадала Радоница, ее главная задача не меняется — дать человеку возможность без суеты сказать спасибо тем, кого уже нет рядом, и разделить с ними главную христианскую радость — радость Воскресения Христова.

В 2026 году Радоница пройдет с соблюдением привычных правил. Однако священнослужители и религиоведы выделяют несколько действий, которые в этот день совершать не рекомендуется. Одно из главных запретов — оставлять еду на могилах. Как поясняют эксперты, это языческая традиция, не имеющая отношения к христианству. Едой, оставленной на погосте, питаются не усопшие, а разве что птицы и животные. Также в Радоницу, по словам священников, нельзя употреблять спиртные напитки на кладбище.

При этом в родительский день, как отмечают специалисты, можно и нужно убраться на могиле, вспомнить добрые истории об ушедших родных и подать милостыню нуждающимся. Именно эти действия, а не обильные возлияния и угощения на могилах, соответствуют христианскому пониманию поминовения усопших.

Родительский день в 2026 году в Омской области не является официальным выходным днем. Однако в восьми регионах России отдых 21 апреля все-таки будет.

«Речь идет о Краснодарском и Ставропольском краях, Брянской, Иркутской, Пензенской и Саратовской областях, а также двух республиках — Адыгее и Кабардино-Балкарии (здесь выходной перенесен на 20 апреля)», — говорится в статье Города55.

