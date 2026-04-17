Умный сервис поможет получить выплату по бюджетной ипотеке в Московской области

Подать заявление на перечисление социальной выплаты по региональной бюджетной ипотеке теперь стало значительно удобнее — услуга модернизирована на портале госуслуг Подмосковья. Об этом сообщили в пресс‑службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ключевое нововведение — запуск сервиса автоматической проверки свидетельства на бюджетную ипотеку. Если документ актуален, все его реквизиты автоматически подгружаются в форму — пользователю не нужно вводить данные вручную. В случае отсутствия свидетельства или истечения срока его действия система сразу выдает предупреждение, а подача заявки блокируется. Это позволяет оперативно исправить ситуацию и избежать отказа в получении выплаты.

Услуга «Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области» размещена на региональном портале госуслуг в разделе «Поддержка» → «Льготы и выплаты». Чтобы подать заявление на перечисление социальной выплаты по бюджетной ипотеке, достаточно выбрать соответствующую цель обращения в онлайн‑форме.

