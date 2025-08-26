Фотосессии в Подмосковье: любителям мистики назвали необычные локации

Помимо широко известных парков и усадеб, в Подмосковье существуют места, окутанные легендами и притягивающие исследователей паранормального. Они могут стать идеальной локацией для фотосессии, сообщил REGIONS.

По информации издания, одним из таких мест является заброшенная усадьба Бараново. На ее территории сохранился деревянный двухэтажный дом, построенный в стиле модерн, а также многочисленные хозяйственные постройки. Согласно информации, с 1960-х годов здесь функционирует агробиостанция Московского государственного областного университета. Однако, как утверждают местные жители, это место связано с паранормальными явлениями — многочисленные очевидцы сообщают о таинственной фигуре, бесшумно перемещающейся по комнатам и издающей странные звуки. Согласно наиболее распространенной версии, это может быть дух декабриста Владимира Толстого.

«Еще одним загадочным местом считается Смердячье озеро, также известное как Змеиное. Расположенное в Шатуре недалеко от города Рошаль оно отличается идеально круглой формой диаметром около 300 метров и глубиной до 35 метров. Ученые предполагают, что водоем образовался на месте метеоритного кратера примерно 10 тыс. лет назад», — сообщил REGIONS.

По данным издания, особый интерес для исследователей представляет так называемый змеиный камень — массивная гранитная глыба с уникальным узором, визуально напоминающим ползущих змей. Проведенные археологические исследования позволяют предположить, что здесь в древности могло находиться языческое святилище с культом змеиного бога Ура. Это открытие добавляет еще один таинственности к уже мистической репутации подмосковного региона, делая его привлекательным направлением для историков, археологов и любителей эзотерики.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья опровергли предположение о мистическом значении Лысой горы.