Жители Подмосковья опровергли предположение о мистическом значении Лысой горы

Пост появился в телеграм-канале «Красноармейский Крафт». Автор рассказал, что Лысая гора в Красноармейске — это мистическое место. В русском и восточнославянском мифологическом контексте считалось, что гора без растительности — место, где собирались ведьмы, духи умерших и прочие нечисти.

Автор отметил, что гора в Красноармейскет действительно выглядела зловеще. Рядом расположились курганные погребения и остатки языческого некрополя. В старом могильнике скапливался газ, который создавал иллюзию горящих в темноте огней.

Горожанка Наталья Махова рассказала REGIONS, что местные крестьяне получили разрешение на вырубку леса в определенном месте. Так они обогревали свое жилище. Постепенно количество растительности уменьшилось, так и появилась Лысая гора. В Сети же можно встретить комментарии, которые не исключают мистику.

«Очень странно, что там птицы не поют и не слышно другой лесной живности. У меня было ощущение, что за мной кто-то наблюдает, и это очень напрягало. Я не могу объяснить почему, но у меня было чувство, что я там не один», — написал местный житель.

