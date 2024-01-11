Fox News: РФ и КНР выявили уязвимые места США после тайной госпитализации Остина

Ведущая Fox News Ребекка Грант высказала мнение, что тайная госпитализация главы Пентагона Ллойда Остина продемонстрировала некомпетентность правящей власти и показала всему миру, насколько США могут быть уязвимыми.

Ведущая уверена, что ситуацию детально проанализировали не только президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Инцидент с тайной госпитализацией спикер назвала «провалом» президента США Джо Байдена, который заметил весь мир.

Проблемы с дисциплиной в американском правительстве и полное отсутствие контроля - вот главные выводы, которые можно сделать, считает ведущая Fox News. Страна в любой момент может оказаться незащищенной.

«Путин увидел, что принятие решений в области национальной безопасности США может легко споткнуться», - рассказала ведущая Fox News Ребекка Грант

Скандал в США произошел после того, как в СМИ появилась информация о болезни главы Пентагона. Он находился в больнице, но в Белом доме об этом даже не были проинформированы. Ллойд Остин позже признался, что ему не мешало бы чаще сообщать общественности об актуальных новостях.

Ранее мы сообщали, что кандидат на пост американского президента Никки Хейли требует отставки Джо Байдена после инцидента с тайной госпитализацией Остина.