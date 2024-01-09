Байдена шлют в отставку после инцидента с Остином

Президент Соединенных Штатов Джо Байден должен подать в отставку после того, как оказалось, что он несколько дней пребывал в неведении того факта, что шеф Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован. Соответствующее заявление сделала кандидат на пост американского президента Никки Хейли, ее слова передает издание The Hill .

Она заявила, что Байден должен быть уволен. С учетом конфликтов, происходящих в мире, а также недавнего запуска ракет со стороны КНДР, данное событие является невероятной ситуацией, заявила Хейли. По словам политика, это свидетельствует о том, что нынешний глава американского государства не контактирует с министром обороны своей же страны с нужной регулярностью.

Накануне представители Пентагона сообщили о том, что Остин был переведен из палаты интенсивной терапии, но все еще испытывает недомогание. Тем не менее, несмотря на произошедшее, глава Пентагона не собирается покидать свой пост, заявил представитель ведомства Патрик Райдер.