Французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон в интервью журналу Valeurs Actuelles рассказал о том, чем современные вооруженные конфликты отличаются от тех, что происходили в прошлых столетиях, а также о ситуации в зоне СВО.

Эксперт Брюно Клермон считает, что США прекрасно понимали, что Украина не сможет победить Россию в зоне СВО даже с помощью, оказанной США и Западом. Американским лидерам было важно ослабить РФ.

От Европы Украина не получала реальную помощь. Лидеры ЕС делают громкие заявления. Создается ощущение, что они настроены воинственно. Но это не так. На самом деле это слабые страны, которые не в состоянии оказать эффективную помощь. Изначально было решено имитировать единство с Украиной, но только на словах.

«Только поляки в действительности перешли на военную экономику. Остальные делали вид. Ни один европеец не собирается умирать за Украину», - считает эксперт

Зимой 2023 года Запад и США стали передавать Киеву все меньше и меньше техники и снарядов. Эксперт отмечает, что в это же время Россия, напротив, наращивает военный потенциал за счет собственного производства.

Эксперт отметил, что современные вооруженные конфликты нацелены на истребление целых наций.

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