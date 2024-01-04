«Обстановка обострится»: выяснилось, как изменится ситуация в мире после выборов в США

После выборов в США геополитическая обстановка обострится еще сильнее. Об этом рассказал политолог РЭУ им. Г.В. Плеханова Артем Макаев.

Эксперт уверен, что сегодня все мировое сообщество ждет изменений на международной арене в связи с выборами в США, которые пройдут в 2024 году.

«Говоря об этом вопросе, важно понимать, что вне зависимости от того, кто победит на выборах, политика США изменится. Крайне актуальными сегодня являются серьезные конфликты, которые захлестнули мир: палестино-израильский конфликт, конфликт на Украине, нестабильность в Латинской Америке, тайваньский вопрос и иные», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Новое руководство США не сможет игнорировать эти проблемы и уходить от них, отметил собеседник.

«Ведущие мировые игроки должны адекватно реагировать, и США пойдут по этому пути. Геополитическая обстановка обострится еще сильнее, поскольку СВО России на Украине стала катализатором глобальной пересборки мирополитических процессов, в которых США выступят как основа и стержень коллективного запада», — подытожил Макаев.

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