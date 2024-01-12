Гадание на варениках и кутя: как россияне празднуют Старый Новый год

Приближается Старый Новый год - праздник, который отмечают не только в России с давних времен. В этот день важно обращать внимание на погоду, чтобы предсказать, какой будет весна и урожай. В разных регионах России сложились определенные праздничные традиции, сообщает muksun.fm .

В некоторых регионах принято колядовать, приходить в гости с кутьей и мясными пирогами. К меню хозяйки относятся особенно внимательно. Еды должно быть много, причем вкусной и сытной. Еще наши предки были уверены, что тогда и оставшейся год пройдет благополучно.

Многие загадывают желания. Главным блюдом часто становятся вареники. В каждый предварительно к начинке добавляют разные предметы, которые что-либо символизируют. Например, фасоль - знак, что скоро в семье будет пополнение, а нитка сулит здоровье.

Позднюю весну можно предугадать, если выпадет много снега. Если же на небе в ночь с 13 на 14 января появятся яркие звезды, значит, россиян ждет богатый урожай ягод.

Адвокат Тимур Харди рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие выходные ожидают россиян, кроме обычных суббот и воскресений.