Больше работаем, меньше отдыхаем: стали известны даты выходных и праздников в 2024 году

Наступил 2024 год, и начался он с не самых приятных новостей — рабочих дней теперь будет больше. Адвокат Тимур Харди рассказал, на какие выходные, кроме субботы и воскресенья, могут рассчитывать граждане РФ.

Как отдыхаем

Как пояснил Харди, новогодние каникулы затронули начало января 2024 года — целую рабочую неделю с 1 по 8 января. В феврале 2024 года выходные дни продлятся с 23 по 25 число и захватят пятницу, субботу и воскресенье.

«В марте мы тоже будем отдыхать три дня — пятницу, субботу и воскресенье — 8, 9 и 10 числа. На майские праздники россияне отдыхают четыре дня — 28, 29, 30 апреля и 1 мая, то есть в воскресенье, понедельник, вторник и среду. Рабочий день с понедельника 29 апреля перенесут на субботу 27 апреля. Вторник 30 апреля будет нерабочим за счет переноса выходного с субботы 2 ноября», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Затем россияне будут отдыхать еще четыре дня подряд — в четверг 9 мая, пятницу 10 мая, субботу 11 мая и воскресенье 12 мая, добавил собеседник.

«Выходным днем в июне, помимо «штатных» выходных, будет лишь День России 12 июня — он выпадает на среду. В ноябре нерабочими днями будут воскресенье 3 ноября и понедельник 4 ноября. Также 30 и 31 декабря 2024 года тоже будут выходными днями», — отметил юрист.

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Выходных стало меньше

Таким образом, подытожил собеседник, из 366 календарных дней в 2024 году 248 дней будут рабочими, а 118 дней — выходными и праздничными.

«В эти 118 дней входят праздники и «штатные» выходные у тех наемных работников, кто трудится с обычным графиком пятидневной рабочей недели. Поскольку год является високосным, работать в нем мы будем больше, а отдыхать — так же, как и в минувшем 2023 году», — подсчитал Харди.

Он уточнил, что на ненормированный или сменный рабочий график этот распорядок не распространяется, так как в данном случае выходные рассчитываются индивидуально.

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