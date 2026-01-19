Гастроэнтеролог назвала самую полезную и дешевую кашу для здоровья после 40 лет

Врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына рассказала REGIONS, какая каша оказывает положительное воздействие на организм. Доступная по цене крупа уступает по полезным свойствам многим другим крупам, которые стали модными среди россиян.

Эксперт отметила, что перловка — крупа с рекордным количеством клетчатки, способная стать настоящим спасением для здоровья, особенно в зрелом возрасте. Так, в перловке содержится 10 г клетчатки (на 100 г сухой крупы), что в три-четыре раза больше, чем в гречке. Добавление крупы в рацион позволяет наладить работу пищеварительной системы.

Кроме того, крупа является абсолютным лидером по концентрации селена — мощного антиоксиданта, а также фосфора. В ее составе присутствует существенное количество легкоусвояемого железа, критически важного для синтеза гемоглобина, и комплекс витаминов группы B, необходимых для стабильной работы нервной системы. При всем этом она сохраняет статус одного из самых экономически доступных продуктов на рынке.

«Многие жалуются на тяжесть и нерегулярную работу кишечника, но при этом избегают грубой клетчатки. Перловка решает эту проблему идеально — она не раздражает слизистую, а мягко стимулирует моторику и служит пищей для полезной микробиоты. Это системное решение для очищения», — поясняет Светлана Черепицына.

Проблема популярности перловки обычно лежит в плоскости кулинарной техники. Ключ к успеху — не спешить. Ее обязательно нужно замочить на продолжительное время (в идеале на ночь), а затем долго (45-60 минут) томить на медленном огне. Тогда она станет мягкой и проявит свой легкий ореховый вкус. Использовать ее можно не только как гарнир, но и в составе супов, в качестве основы для плова с овощами или в теплых салатах.

Ранее сообщалось, какие продукты можно смело есть после истечения срока годности.