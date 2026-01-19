Не спешите выкидывать: какие продукты можно смело есть после истечения срока годности

Не все продукты нужно немедленно выбрасывать после истечения даты, указанной на упаковке, говорится в ДЗЕН-канала «Едим Дома с Юлией Высоцкой». Важно понимать разницу между маркировками и правильно оценивать состояние продукта.

Ключевое отличие заключается в формулировках. Так, например, надпись «употребить до» относится к безопасности и используется для скоропортящихся продуктов, таких как мясной фарш или готовые салаты. Эту дату нарушать нельзя.

А вот маркировка «годен до» или «лучше употребить до» указывает на срок, в течение которого продукт сохраняет наилучший вкус и консистенцию, но не обязательно становится опасным позже.

Ряд продуктов может быть безопасен и после этой даты при правильном хранении. Яйца в холодильнике, например, можно использовать еще 1–2 недели после истечения месяца с даты упаковки, молоко и йогурты в герметичной упаковке часто годны еще 5–7 дней.

Твердые сыры (например, пармезан) можно употреблять, срезав участок с плесенью. Мягкие сыры (бри, камамбер) при появлении плесени стоит выбросить целиком. Хлеб безопасен до тех пор, пока на нем не появилась плесень. Если плесень есть, выбросить нужно всю буханку.

Практически неограниченный срок годности при соблюдении условий хранения у сухих круп, макарон, меда, сахара, соли и консервов в неповрежденной таре.

Главный совет перед употреблением такого продукта — довериться своим органам чувств: оценить внешний вид, запах и консистенцию.

