Газовщикам могут разрешить заходить в квартиры без разрешения хозяина

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, что сотрудники газовой службы могут получить право на основании решения суда беспрепятственно заходить в квартиры жильцов, сообщило РИА Новости.

Спикер уточнил, что соответствующие меры позволят специалистам проверять оборудование в тех квартирах, где собственник отказался впустить сотрудников инспекции. Подобное право указано в законопроекте, который на данный момент прошел в Госдуме первое чтение. Сергей Колунов рассказал, что документ подготавливают ко второму чтению: приглашены эксперты, представители федеральной и региональной власти. Депутат выступает соавтором предложенного проекта.

«Газовые обслуживающие организации получат право обращаться в суд в случае их недопуска в квартиры для проверки состояния газового оборудования», — сказал Колунов.

Депутат считает, что максимальный срок от подачи иска до вынесения вердикта должен быть жестко ограничен 12 днями. Это предложение также отражено в законодательном документе. Кроме того, авторы предлагают убрать любые отсрочки в реализации решения. Через внесение изменений в ГПК РФ решение суда должно обретать силу немедленно. Это лишит недобросовестных участников процесса главного инструмента — возможности годами уклоняться от ответственности через формальные обжалования, пока решение «не вступило в силу».

