Более 800 км новых газораспределительных сетей построили с января в Подмосковье по президентской программе
Фото: [Мособлгаз]
В Подмосковье с начала этого года в рамках реализации президентской программы социальной газификации было построено 810 км новых распределительных сетей. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.
Строительством сетей занимаются специалисты «Мособлгаза». Благодаря их вводу к газу смогли подключиться 43 тыс. жителей региона.
Сейчас работы в рамках программы продолжаются более чем в 70 населенных пунктах Московской области.
«Мы делаем все, чтобы максимальное число жителей получило доступ к самому экологичному, экономичному и удобному энергоносителю», - отметил глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.
