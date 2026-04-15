Генеральная уборка в доме Пугачевой: ждет ли Москва возвращения певицы 15 апреля?

В доме, расположенном в Филипповском переулке в центре Москвы, где находится квартира певицы Аллы Пугачевой, в эти дни проходит генеральная уборка. Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Абзац».

По информации источника, в здании наблюдается повышенная активность: рабочие и обслуживающий персонал наводят порядок. Детали происходящего, включая причины внезапной уборки и ее масштабы, пока не уточняются. Официальных комментариев от представителей певицы или управляющей компании дома на данный момент не поступало.

Ранее ряд средств массовой информации сообщили, что певица Алла Пугачева может тайно приехать в Российскую Федерацию 15 апреля. Эта дата приходится на день рождения артистки.

По данным издания, фестиваль «Пугачевская весна», который ежегодно проводился поклонниками творчества певицы в день ее рождения, отменили. Мероприятие должно было состояться в Москве 15 апреля. Причина отмены — жалобы со стороны общественных деятелей.

Ранее сообщалось, как Пугачева отметит свое 77-летие на Кипре.