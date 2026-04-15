Закрытый ресторан и чек в 250 тысяч рублей: как Пугачева отметит свое 77-летие на Кипре

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева встретит свой день рождения на Кипре в кругу самых близких.

Праздник организуют в одном из ресторанов Лимасола, который закроют для остальных гостей ради создания приватной обстановки. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил информированный источник РИА Новости.

Алле Борисовне исполнится 77 лет. По словам собеседника агентства, торжество пройдет исключительно в семейном кругу. «Заведение полностью зарезервировано для празднования дня рождения Аллы Борисовны, других посетителей там не будет», — уточнил источник. Он также добавил, что средний счет в этом заведении составляет порядка 200–250 тысяч рублей.

Напомним, Пугачева покинула Россию в октябре 2022 года вместе с детьми, уехав в Израиль. Это решение вызвало волну негативных комментариев в социальных сетях. В ноябре 2023 года певица ненадолго возвращалась на родину, записав три композиции для личного архива, после чего снова уехала за границу.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что пошла бы на концерт Пугачевой в России.