Закрытый ресторан и чек в 250 тысяч рублей: как Пугачева отметит свое 77-летие на Кипре
Алла Пугачева отпразднует 77-летие на Кипре с семьей
Фото: [Алла Пугачева на записи "Новогодней ночи" на "Первом канале"/Медиасток.рф]
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева встретит свой день рождения на Кипре в кругу самых близких.
Праздник организуют в одном из ресторанов Лимасола, который закроют для остальных гостей ради создания приватной обстановки. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил информированный источник РИА Новости.
Алле Борисовне исполнится 77 лет. По словам собеседника агентства, торжество пройдет исключительно в семейном кругу. «Заведение полностью зарезервировано для празднования дня рождения Аллы Борисовны, других посетителей там не будет», — уточнил источник. Он также добавил, что средний счет в этом заведении составляет порядка 200–250 тысяч рублей.
Напомним, Пугачева покинула Россию в октябре 2022 года вместе с детьми, уехав в Израиль. Это решение вызвало волну негативных комментариев в социальных сетях. В ноябре 2023 года певица ненадолго возвращалась на родину, записав три композиции для личного архива, после чего снова уехала за границу.
