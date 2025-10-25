Генпрокурор РФ подписал первую в мире Конвенцию ООН по борьбе с киберпреступностью

Генеральный прокурор России Александр Гуцан поставил подпись под Конвенцией ООН о противодействии киберпреступности, действуя от имени Российской Федерации. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале надзорного ведомства.

В сообщении ведомства указано, что документ представляет собой первый в мировой практике глобальный договор в сфере обеспечения информационной безопасности. Его разработали по инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации при координирующей функции Министерства иностранных дел.

По информации ведомства, церемония подписания состоялась в Национальном конгресс-центре Ханоя. До начала официальной части мероприятия президент Вьетнама Лыонг Кыонг поприветствовал руководителя делегации Российской Федерации. Мероприятие состоялось в субботу, 25 октября.

В ведомстве отметили, что в рамках визита в столицу Вьетнама генпрокурор проведет ряд встреч. Он обсудит с иностранными коллегами важные вопросы. Возглавить делегацию от РФ Александру Гуцану поручил президент Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что в киберполиции рассказали россиянам о способах помощи родственникам в случае мошенничества.