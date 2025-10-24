Как спасти родственника от мошенников: алгоритм действий от киберполиции

Специалисты киберполиции России рассказали, как убедить родственника, что он стал жертвой мошенников, сообщил sovainfo.ru.

Эксперты рекомендуют в первую очередь ограничить общение родственника с мошенниками, чтобы он смог вернуть контроль над эмоциями. Не стоит обвинять человека, потому что тогда он откажется от контакта. Важно заверить его в поддержке и обсудить, как можно исправить ситуацию: связаться с реальным представителем банка, сменить пароли или заблокировать карту.

«Делать акцент на "маленьких победах" — отмена одной операции, блокировка карты или смена пароля поможет родственнику вернуть ощущение контроля», — сообщил sovainfo.ru после анализа информации экспертов киберполиции.

Эксперты предупредили, что родной человек может отказываться от помощи и не верить в мошенничество. В таком случае рекомендовано не спорить, а задавать вопросы. Например, уточнить, откуда у близкого появилась именно эта информация или кто первый связался с ним.

В киберполиции рекомендуют сохранять все переписки с мошенниками, делать скрины. Об инциденте стоит сообщить сотрудникам правоохранительных органов. В некоторых случаях человек может больше верить авторитетным лицам, чем близким. Иногда жертве может понадобиться помощь кризисного психолога.

