Киев и Москва провели большую работу для того, чтобы вчерашний обмен пленными состоялся. Положительное влияние оказало также посредничество ОАЭ. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что конфликтующие стороны смогут также плодотворно работать над обменом пленными и в дальнейшем.

Генсек ООН также выразил надежду, что Киев и Москва смогут урегулировать и многие другие спорные вопросы, которые привели к СВО. Его слова процитировала во время брифинга сотрудница пресс-службы ООН Стефани Трембле, сообщает агентство «РИА Новости».

«Генсек ООН приветствует обмен 230 украинских на 248 российских военнопленных между Украиной и РФ. …Он приветствует усилия обеих сторон и содействие третьей стороны – ОАЭ», - сообщила сотрудница пресс-службы ООН Стефани Трембле

Обмен пленными состоялся в среду, 3 января. Минобороны России проинформировало, что 248 военных РФ вернулись домой. Их встретили и сразу направили в медицинские учреждения для осмотра.

Из 248 военных 75 человек вернулись на Родину не в рамках обмена. Российская сторона настояла на этом, потому что Украина нарушила договор. В 2022 году в Турцию были переданы боевики националистического формирования «Азов*». Тогда стороны договорились, что представители террористической организации больше не появятся в зоне СВО. Украинская сторона нарушила обещание. Теперь РФ восстановила справедливость.

Ранее военнослужащий РФ из Калининграда рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» о подлости и жестокости «азовцев*».

* Запрещенная в России террористическая организация.