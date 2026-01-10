Германию замело: футбольные матчи переносят из-за погодных условий

Возвращение немецкой Бундеслиги после рождественских каникул было омрачено погодными условиями. Два поединка первого тура нового года не состоялись в запланированное время из-за сильных снегопадов, обрушившихся на страну, сообщил Чемпионат.

Под ударом стихии оказались матчи 16-го тура «Санкт-Паули» против «РБ Лейпциг» и «Вердера» с «Хоффенхаймом». Официальной причиной переноса послужили неблагоприятные условия на стадионах, где из-за обильных осадков и низких температур возникло опасное обледенение полей и трибун. Дополнительным осложнением стали перебои в работе аэропортов, затруднившие перелеты для команд и персонала. Несмотря на это, три другие игры тура начались по расписанию.

В турнирной таблице чемпионата Германии продолжает доминировать мюнхенская «Бавария». Команда, возглавляемая тренерским штабом, лидирует с 41 очком после 15 проведенных матчей. Ближайший преследователь, дортмундская «Боруссия», сыграв на одну встречу больше, отстает на восемь очков.

