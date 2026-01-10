Последний снежный уик-энд: какая погода ждет Москву и область в завершающие дни праздничных каникул

Циклон, движущийся с юга, станет причиной снежной погоды в Москве и Подмосковье в начале первой рабочей недели нового года, сообщил ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

В понедельник, 12 января, днем также ожидаются осадки. Температурный фон составит -5...-3°C в столице и -7...-2°C в Московской области.

«В ночь на первый рабочий день года, 12 января, на фоне облачной погоды ожидается снег при температуре воздуха 7-5 градусов ниже нуля в столице и от минус 10 до минус 5 градусов в Подмосковье», — рассказал эксперт.

Завершающий день длинных новогодних выходных, воскресенье 11 января, также не принесет потепления в столичный регион. Согласно прогнозу, здесь сохранится облачная погода с осадками в виде снега, который в отдельных районах может стать умеренным.

Ночные температуры в Москве составят от -11 до -9 градусов, а в Московской области похолодает сильнее — до -14...-9°C. В светлое время суток воздух немного прогреется, но мороз сохранится: столбики термометров поднимутся примерно до -3°C.

Важным предупреждением для жителей и автомобилистов является сохранение желтого уровня погодной опасности. Данный режим будет действовать в Москве и области до 21:00 12 января (понедельника). Он информирует о повышенном риске формирования гололедных явлений на проезжей части и тротуарах, что требует особой осторожности на дорогах.

