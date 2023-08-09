Гибель людей в ДТП – трагедия для всех близких: подробности аварии под Тюменью

7 августа на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск произошло ДТП. Megatyumen.ru сообщало, что погибло четыре человека. Ими оказались 63-летний водитель «КИА Соренто» и трое пассажиров: мальчики 12 и 13 лет, а также 17-летняя девушка. Подростки были внуками водителя автомобиля.

Megatyumen.ru пообщалось с подругами погибшей 17-летней девушки. Алена Волычева могла стать медсестрой. Училась в Шахтинском медицинском колледже, расположенном в Ростовской области. Только перешла на второй курс. Подруги отзываются о девушке как о веселом и оптимистичном человеке. Они не понимают, как практически в начале своей жизни милой девушки уже не стало.

«Я очень скучаю, максимально разбита. Просто найти бы сил, чтобы прожить хоть немного без тебя и с осознанием, что никогда не смогу тебя обнять, поцеловать и посмеяться с тобой, мой лучик», - делится со своей болью подруга погибшей девушки Лика Аникина

Предполагается, что внуки находились у своего дедушки на время летних каникул. В аварии, кроме девушки, погибли ее братья и дедушка. Вторым участником ДТП стал грузовой автомобиль «Мерседес», водитель которого не пострадал. По предварительным данным следствия правила нарушил водитель «КИА Соренто», который на большой скорости въехал в грузовик. На место происшествия выезжали специалисты МЧС.