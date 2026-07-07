Милонов раскрыл, почему убрал новый iPhone 17 Pro в ящик

Депутат Государственной думы Виталий Милонов сообщил, что больше не использует смартфон iPhone 17 Pro, который приобрел вскоре после начала продаж модели в 2025 году. Об этом парламентарий рассказал изданию «Ротонда».

По словам парламентария, устройство осталось у него дома, однако в повседневной жизни он перешел на Honor 600 Pro. Милонов объяснил свое решение неудобством работы некоторых сервисов на смартфоне Apple.

Он отметил, что столкнулся с проблемами при использовании оплаты через QR-коды и приложения авиакомпаний. После того как депутат разобрался с установкой необходимых программ на новом устройстве, необходимость возвращаться к iPhone исчезла.

При этом Милонов заявил, что не планирует избавляться от смартфона Apple и оставит его у себя. Также он добавил, что не считает использование последней модели iPhone чем-то особенно престижным.