Три выстрела по такси: россиянка обстреляла автомобиль с пассажирами из‑за спора о проезде

В Новокузнецке в воскресенье, 21 июня, произошла дорожная перестрелка с участием такси. 45-летняя женщина-водитель, находившаяся за рулем автомобиля с двумя пассажирами, заявила в полицию, что неизвестная гражданка открыла огонь по ее машине во время движения по городу, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, правоохранители оперативно вышли на след злоумышленницы — ею признана 43-летняя жительница областного центра. При задержании у нарушительницы конфисковали два пневматических пистолета, которые не требуют специального разрешения для хранения.

Согласно предварительным данным, поводом для агрессии послужил бытовой конфликт из-за приоритета проезда в одном из дворов. Таксистка прибыла туда по вызову, а после того как транспортные средства разъехались, обидчица догнала автомобиль. Производя обгон, она осуществила не менее трех выстрелов. В результате была повреждена левая задняя дверь и стекло, а также пострадал кузов. Ооба пассажира и водитель физически не пострадали.

Против нападавшей возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Кроме того, пострадавшая сторона имеет право требовать через суд возмещения причиненного ущерба.

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