Жителя Сахалина осудили за удержание женщины и вымогательство

Долинский городской суд приговорил 51-летнего жителя Сахалинской области к трем годам лишения свободы по делу о незаконном удержании женщины и вымогательстве. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Об этом сообщил « МК Сахалин ».

Суд установил, что в мае 2025 года мужчина, ранее имевший судимость, из-за личного конфликта запер потерпевшую в своем жилье. Женщина находилась там свыше суток.

По материалам дела, освободить ее фигурант согласился после того, как она оформила расписки о передаче ему 300 тысяч рублей. Чтобы добиться этого, мужчина применил насилие: он нанес потерпевшей не менее 50 ударов.

В результате женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные кровоподтеки на лице и теле.

Во время процесса подсудимый полностью согласился с обвинением в незаконном лишении свободы. Вину в вымогательстве он признал лишь частично. Суд учел позицию государственного обвинения и назначил ему реальный срок.

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