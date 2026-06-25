Жителя Сахалина осудили за удержание женщины и вымогательство
МК Сахалин: мужчина получил три года колонии за похищение свободы женщины
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Долинский городской суд приговорил 51-летнего жителя Сахалинской области к трем годам лишения свободы по делу о незаконном удержании женщины и вымогательстве. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Об этом сообщил «МК Сахалин».
Суд установил, что в мае 2025 года мужчина, ранее имевший судимость, из-за личного конфликта запер потерпевшую в своем жилье. Женщина находилась там свыше суток.
По материалам дела, освободить ее фигурант согласился после того, как она оформила расписки о передаче ему 300 тысяч рублей. Чтобы добиться этого, мужчина применил насилие: он нанес потерпевшей не менее 50 ударов.
В результате женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные кровоподтеки на лице и теле.
Во время процесса подсудимый полностью согласился с обвинением в незаконном лишении свободы. Вину в вымогательстве он признал лишь частично. Суд учел позицию государственного обвинения и назначил ему реальный срок.
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