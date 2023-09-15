Гибель в ливневке: Директора муниципального предприятия посадили под домашний арест

Издание « RostovGazeta », ссылаясь на данные объединенной пресс-службы судов, сообщает, что фигурант дела о гибели 80-летней пенсионерке, которая утонула в ливневке, помещен под домашний арест сроком до 28 сентября.

Данное решение принял Октябрьский районный суд. Жители Ростова с вниманием следят за развитием событий, потому что именно в этом населенном пункте и произошла трагедия. 28 апреля был сильный дождь. Поток воды сбил с ног женщину, почетную учительницу английского языка Лидию Радченко. Пенсионерка утонула.

Следствие выяснило, что компания, которая должна была следить за состоянием ливневки, не выполняла взятые на себя обязательства. Канал не был перекрыт специальными решетчатыми ограждениями. Также никто не следил, чтобы стоки были очищенными.

Следствие решило, что директор муниципального предприятия Вадим Рабаев халатно относился к своим обязанностям, поэтому виновен в гибели пенсионерки. Дело передано в суд. Разбирательства продолжаются.

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