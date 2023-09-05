Ростов затопило: Эколог Лебедев объяснил причины

В Ростове в ночь с 4 на 5 сентября прошел сильный дождь, который затруднил передвижение людей и транспорта по улицам города. Эколог Алексей Лебедев объяснил, почему город не справляется с потоками дождевой воды, сообщает rostovgazeta.ru .

СМИ сообщают о сильном ливне в Ростове. В социальных сетях люди выкладывают фото последствий водной стихии. Дети с трудом добирались в школьные учреждения, потому что уровень воды в некоторых районах достигал до щиколотки. Несколько улиц города подтоплены. На дорогах большие пробки.

В городе затопило школу и пятиэтажный дом, в котором вода льется с верхнего этажа на нижний. Такие видео выкладывают пользователи социальных сетей.

Эколог Алексей Лебедев отметил, что дожди в начале осени для жителей Ростова – привычное дело. Горожане не должны испытывать неудобств после непогоды в первую очередь из-за того, что город находится на возвышенности. Тем не менее, улицы подтоплены. Эксперт отмечает, что причина в ливневках.

Эколог заявляет, что в городе не хватает ливневок. Есть претензии и к имеющимся водоотводам – они либо старые и изношенные, либо не соответствуют техническим нормам.

«А всего-то, по сути, надо просто пробить в бетоне небольшое отверстие, чтобы вода уходила в ливневку. Но в городе не видать грамотного специалиста, который озадачился бы подобными вопросами», - считает эколог Алексей Лебедев

Также эколог считает, что необходимо реконструировать пешеходные дороги возле частных домов. В хорошую погоду людям неудобно ходить, особенно с колясками. После дождя начинается полный хаос.

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