Гибнут целые семьи с детьми: Статистика ДТП Тюменской области ужасающая

Megatyumen.ru проанализировало статистику гибели людей в ДТП на трассах Тюменской области. В период с 7 по 14 августа погибло 17 человек, из которых девять – это дети.

В разных ДТП на трассах Тюменской области за неделю погибло девять детей и восемь взрослых. 7 августа вследствие ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск погибло четыре человека. Водитель - 53-летний мужчина – превысил скоростной режим и врезался в большегруз. Он погиб моментально, как и трое пассажиров, которые были в автомобиле: его двое внуков и 16-летняя племянница.

В ночь с 8 на 9 августа на трассе Тюмень-Омск погибла женщина. Водитель – жительница Омска – погибла моментально. В ходе ДТП также травмировались люди: трое подростков (мальчики 12 и 13 лет, а также девочка 16 лет) и 32-летняя жительница Тюмени.

12 августа погиб подросток. 16-летняя девушка с двумя друзьями, которые также погибли, возвращалась домой после отдыха на туристической базе.

14 августа на участке трассы Тюмень-Ханты-Мансийск погибло четверо людей, двое из которых – несовершеннолетние. Еще трое человек были госпитализированы. Одновременно столкнулось два автомобиля. Две машины сразу загорелись.

14 августа на участке трассы Тюмень-Ханты-Мансийск погибло пять человек. В легковом автомобиле находилась семья из семи человек. Машина врезалась в большегруз. Автомобиль просто разрезало на несколько частей. Родители и трое несовершеннолетних девочек погибли моментально. Двое мальчиков в тяжелом состоянии находятся в реанимации.