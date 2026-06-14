Смех во дворе обернулся скандалом: в Сургуте мужчина на ровном месте напал на школьницу

В одном из дворов Сургута произошел конфликт между мужчиной и группой подростков. По данным местных источников, в результате инцидента пострадала 12-летняя девочка. Об этом пишет Газета.ру.

В Сургуте правоохранительные органы проводят проверку после конфликта между местным жителем и группой несовершеннолетних. Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Сибирской.

Замечание детям переросло в конфликт

По предварительной информации, компания девочек в возрасте от 12 до 15 лет возвращалась домой после прогулки. Поведение подростков вызвало недовольство одного из жильцов, после чего между сторонами возник словесный конфликт.

Девочка получила травмы

Как утверждают очевидцы, мужчина проявил агрессию по отношению к детям. В результате одна из школьниц получила травмы. После происшествия на место были вызваны сотрудники полиции и медики.

Происшествие попало на видео

Инцидент оказался зафиксирован камерами. Запись распространилась в социальных сетях и вызвала широкий общественный резонанс.

Обстоятельства устанавливают правоохранители

По факту случившегося организована доследственная проверка. Специалистам предстоит установить все детали произошедшего и дать правовую оценку действиям участников конфликта.