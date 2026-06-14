Липид молодости: ученые обнаружили неожиданную причину старения клеток

Исследователи обнаружили, что возрастные изменения в клетках связаны с дефицитом важного липида. В ходе экспериментов восполнение этого вещества помогло восстановить работу клеточных энергетических центров. Работа опубликована в журнале Nature Communications, передает Газета.ру.

Международная группа исследователей выяснила, что одной из ключевых причин возрастных изменений в клетках может быть снижение уровня фосфатидилхолина — вещества, необходимого для нормальной работы митохондрий. Результаты работы открывают новые перспективы в изучении процессов старения.

Не гены, а клеточные мембраны

Долгое время считалось, что старение митохондрий связано главным образом с накоплением генетических повреждений. Однако новое исследование показало, что важную роль играет состояние клеточных мембран и содержание в них определенных липидов.

Почему клетки начинают терять энергию

Фосфатидилхолин помогает сохранять гибкость мембран, благодаря чему митохондрии способны объединяться в единую сеть. Такой механизм позволяет клеткам эффективнее распределять ресурсы и устранять повреждения. С возрастом уровень этого вещества снижается, что приводит к разрушению сетей и ухудшению выработки энергии.

Эффект омоложения заметили уже через два дня

Во время экспериментов ученые искусственно снижали выработку фосфатидилхолина у молодых организмов. После этого их митохондрии стали напоминать структуры, характерные для старения. Однако добавление холина в рацион позволило быстро восстановить их состояние. Первые положительные изменения были зафиксированы уже спустя двое суток.

Менопауза указала на важную закономерность

Анализ медицинских данных показал, что наиболее заметное снижение уровня фосфатидилхолина у женщин происходит в период менопаузы. Именно в это время многие сталкиваются с повышенной утомляемостью и снижением жизненного тонуса.

Новый взгляд на процессы старения

Авторы исследования считают, что возрастные изменения могут быть не столь необратимыми, как предполагалось ранее. Полученные результаты позволяют по-новому взглянуть на механизмы старения и открывают возможности для разработки методов поддержания здоровья в пожилом возрасте.