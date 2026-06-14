Прощание по-русски: нижегородская компания превратила Lada Granta в катафалк за 2,8 млн рублей
Motor: в России начали продавать катафалк на базе Lada Granta за 2,8 млн рублей
Нижегородская компания «ПрофМобиль НН» начала продавать катафалк, созданный на базе седана Lada Granta. Стоимость необычного фургона составляет 2,8 млн рублей, сообщает интернет-портал Motor.ru.
Кабина водителя и ритуальный салон оборудованы системой кондиционирования воздуха, чтобы обеспечить комфорт в любую погоду. В набор специального оснащения входят выдвижной подиум для гроба длиной 2300 мм, оградительные поручни, а также выносные опоры для гроба. Кроме того, в машине предусмотрены бактерицидный облучатель, места для венков, крышки гроба и даже лопаты.
Катафалки предлагаются только в черном цвете. Остекление ритуального отсека выполнено с глубокой тонировкой. Производитель также проводит дополнительную термо- и шумоизоляцию, чтобы повысить комфорт перевозки.
Машина предназначена для похоронных служб и агентств, которым нужен недорогой и функциональный специализированный транспорт. На фоне роста цен на иномарки подобное предложение выглядит вполне конкурентоспособным.
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