Прощание по-русски: нижегородская компания превратила Lada Granta в катафалк за 2,8 млн рублей

Кабина водителя и ритуальный салон оборудованы системой кондиционирования воздуха, чтобы обеспечить комфорт в любую погоду. В набор специального оснащения входят выдвижной подиум для гроба длиной 2300 мм, оградительные поручни, а также выносные опоры для гроба. Кроме того, в машине предусмотрены бактерицидный облучатель, места для венков, крышки гроба и даже лопаты.

Катафалки предлагаются только в черном цвете. Остекление ритуального отсека выполнено с глубокой тонировкой. Производитель также проводит дополнительную термо- и шумоизоляцию, чтобы повысить комфорт перевозки.

Машина предназначена для похоронных служб и агентств, которым нужен недорогой и функциональный специализированный транспорт. На фоне роста цен на иномарки подобное предложение выглядит вполне конкурентоспособным.

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