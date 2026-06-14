В Крыму при атаке украинских БПЛА погибла пожилая женщина

В результате ночной атаки беспилотников на город Саки погибла пожилая женщина, сообщает RG.RU со ссылкой на главу региона Сергея Аксенова. Он заявил, что россиянка скончалась от полученных травм.

Аксенов назвал гибель женщины невосполнимой потерей для ее родных и близких. Он подчеркнул, что власти окажут семье погибшей всю необходимую помощь и поддержку. Глава республики также призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

По информации Министерства обороны РФ, всего в ночь с 13 на 14 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 249 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над несколькими регионами страны. Отражение атак проводилось в Крыму, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области после атаки БПЛА пострадала пожилая женщина.