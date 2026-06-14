Металлы на дне океана: ученые нашли возможный механизм зарождения жизни

Исследователи предположили, что химические реакции с участием металлов в древних гидротермальных источниках могли сыграть ключевую роль в возникновении первых биохимических процессов на Земле. Результаты исследования представлены в серии препринтов на сайте ArXiv.org.

Исследователи из Германии представили новую гипотезу происхождения жизни на Земле. По их мнению, важнейшую роль в запуске первых биохимических процессов могли сыграть металлы, присутствовавшие в гидротермальных источниках древнего океана.

Тайна фосфата получила новое объяснение

Одной из главных научных загадок остается происхождение фосфата — вещества, без которого невозможно существование ДНК, РНК и клеточных энергетических систем. Проблема заключается в том, что фосфат плохо растворяется в воде и редко вступает в химические реакции.

Неожиданная роль древних металлов

Авторы исследования пришли к выводу, что миллиарды лет назад эту проблему могли решать металлы, находившиеся в гидротермальных источниках. Лабораторные эксперименты показали, что никель способен ускорять ряд реакций, а палладий оказался особенно эффективным при формировании соединений, необходимых для возникновения живых систем.

Подсказку дали необычные бактерии

Отправной точкой для исследования стало изучение редких микроорганизмов, которые используют фосфит и преобразуют его в фосфат, одновременно получая энергию для жизнедеятельности. Этот механизм натолкнул ученых на мысль о возможном существовании подобных процессов на ранней Земле.

На дне океана могли сложиться идеальные условия

Особое внимание исследователи уделяют гидротермальным источникам, где морская вода взаимодействует с породами земной мантии. Такие зоны богаты химически активными веществами и, как показывают геологические данные, содержат никель, палладий и фосфит — компоненты, способные запускать сложные химические реакции.

Новый шаг к разгадке появления жизни

Если предложенная гипотеза подтвердится, ученые смогут лучше понять, каким образом на нашей планете появились первые молекулярные системы, ставшие основой для возникновения живых организмов.