Когда жара побеждает организм: ученые назвали опасный температурный предел

Ученые предупредили, что при определенном сочетании жары и влажности естественные механизмы охлаждения организма перестают справляться с нагрузкой, что может привести к опасным последствиям для здоровья. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Специалисты объяснили, при каких погодных условиях человеческий организм теряет способность самостоятельно охлаждаться и почему перегрев может иметь долгосрочные последствия для здоровья.

Точка, после которой защита перестает работать

По данным исследователей, критическая ситуация возникает не только из-за высокой температуры воздуха, но и из-за повышенной влажности. При температуре около 31°C и влажности 100% либо при 38°C и влажности 60% механизмы естественной теплоотдачи практически перестают справляться со своей задачей.

Почему обычное потоотделение уже не спасает

Главный способ охлаждения организма связан с испарением пота. Однако при высокой влажности этот процесс существенно замедляется. Дополнительную опасность создает обезвоживание, из-за которого кровь хуже переносит тепло к поверхности кожи.

Чем опасен тепловой удар

Критический перегрев развивается, когда температура тела достигает 40°C и выше. Такое состояние может сопровождаться спутанностью сознания, судорогами и потерей сознания. В тяжелых случаях требуется экстренная медицинская помощь.

Последствия могут остаться на годы

Ученые отмечают, что перенесенный тепловой удар способен увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний в будущем. Кроме того, возможны нарушения памяти, речи, координации движений и другие неврологические осложнения.

Кто находится в особой зоне риска

Наиболее уязвимыми считаются маленькие дети, пожилые люди, пациенты с заболеваниями сердца и эндокринной системы, а также люди с избыточной массой тела. Дополнительными факторами риска являются курение, употребление алкоголя и прием некоторых лекарственных препаратов.

Какие сигналы нельзя игнорировать

Слабость, сильная жажда, головокружение, учащенное сердцебиение и покраснение кожи могут свидетельствовать о перегреве. При появлении таких симптомов необходимо перейти в прохладное место, восполнить потерю жидкости и начать охлаждение организма.