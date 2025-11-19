Гирлянды и каркас для льда: на площади Советов создают новогоднее пространство для горожан

В Кемерово на площади Советов в среду, 19 ноября, начали устанавливать пространство для заливки катка, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Рядом будет находиться главная елка города.

По информации издания, с 11 ноября специалисты начали устанавливать праздничную елку. Горожане уже могут рассмотреть, каким в этом году будет один из главных атрибутов Нового года. Рабочим осталось подключить гирлянды. В первый раз их включат 1 декабря. Параллельно специалисты устанавливают металлический каркас для будущего ледового катка.

По данным издания, в других городах региона также началась подготовка к новогодним праздникам. На елке, расположенной в Новокузнецке, осталось развесить гирлянды и игрушки. Каток общей площадью практически 2 тыс. кв. м зальют, когда позволят погодные условия. Вблизи откроют помещение, где появится точка проката коньков и предложат приобрести горячие безалкогольные напитки. В Югре также начали устанавливать елку.

Ранее сообщалось, что елку из Рузы установят на Соборной площади Московского Кремля.