Елку из Рузы установят на Соборной площади Московского Кремля

В России выбрали главное новогоднее дерево страны. Им стала елка из подмосковной Рузы, сообщили в пресс-службе Управления делами президента РФ.

Главная новогодняя ель России должна быть пирамидальной формы, с пушистыми ветвями размахом как минимум 8 метров у основания и ровным стволом.

Дерево выбирали из 24 претендентов. В результате выбор пал на ель из Рузы высотой 26 метров. Обхват ствола дерева составляет 64 сантиметра. Ветви у основания раскинулись на 11 метров.

