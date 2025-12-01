Гирлянды, матрешки и каток на площади: как российские города встречают первый день зимы в новогоднем убранстве?

В понедельник, 1 декабря, в первый день зимы Кемерово преобразился: на земле лежит снег, чувствуется небольшой мороз, а улицы украшены гирляндами и шарами, арт-объектами и статуэтками, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Корреспондент оценил дизайн нынешнего года, заметив новинки.

По информации издания, входы в кафе, рестораны и кофейни декорированы искусственными покрывалами, имитирующими хвойные ветки. К ним подключены гирлянды. Полотно украшено шишками и новогодними игрушками. Прохожие фотографируются на фоне декораций.

По данным издания, на территории города появилось большое количество объектов, которые в вечернее время переливаются огнями. Например, гламурные матрешки. Возле ресторанов установлены подарочные коробки и различные фигуры. Возле бизнес-центра появился Дед Мороз и олени.

По информации издания, витрины магазинов также красиво украшены: выставлены новогодние игрушки. Украшены не только те локации, которые входят в зону ответственности местных бизнесменов. Здание городской администрации также декорировано снежинками. Вокруг главной ели на площади Советов начали заливать лед, чтобы местные жители и гости могли кататься на коньках.

