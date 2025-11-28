В Подольске украсили парк имени Виктора Талалихина

В Подольске подготовили к зимнему сезону парк имени Виктора Талалихина. Как ранее сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, 1 декабря стартует акция «Зима в Подмосковье».

В парке зажгли новогоднюю ель. Она украшена игрушками с изображением Знаменской церкви в Дубровицах и других достопримечательностей округа, а также портретом Талалихина, матрешками.

Территорию парка украсили гирляндами, световым занавесом диаметром 40 метров, световыми фигурами. Также залили каток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил подготовить к зиме все парки и лесопарки региона.