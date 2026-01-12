Глава АИР Татарстана предложила бы Владимиру Путину стать инвестором республики

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина рассказала, что при наличии возможности пригласила бы президента России Владимира Путина стать инвестором Татарстана, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Во время интервью Талия Минуллина отметила, что государственный деятель получает заработную плату. Можно предположить, что у российского лидера есть собственные вложения. Одна из главных причин пригласить президента стать инвестором — это возможность показать ему все этапы, которые необходимо пройти инвестору.

Талия Минуллина предположила, что после получения личного опыта развития данной сферы президент мог бы поручить внести изменения в некоторые правовые акты, которые действуют в России. Важно, чтобы для российского лидера никто не делал никаких зеленых коридоров.

«Вот как все проходят, все этапы от начала до конца, то, мне кажется, он (президент РФ. — Прим. ред.) бы что-то поменял в инвестиционной работе к лучшему. И это самая главная причина», — высказала мнение руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана.

Собеседница издания высказала мнение, что инвесторам, сотрудничающим с Татарстаном, необходимо пересмотреть инвестиционные планы таким образом, чтобы в итоге они оказались реализованными. По мнению спикера, важно развивать проекты, исходя из современных запросов.

