Экономист выдал тайну: рубль ждет небывалый рост против евро и доллара

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин представил прогноз минимальных курсов доллара и евро на 2026 год. Согласно его оценке, существует потенциал для укрепления рубля до значений ниже 70 рублей за доллар и ниже 80 рублей за евро, пишет Газета.ру.

Эксперт отмечает, что ожидает продолжения политики, направленной на укрепление российской валюты, в течение прогнозируемого периода. Среди факторов, которые могут способствовать этому, он выделяет растущее желание граждан хранить сбережения в рублях, а также смещение туристического спроса в сторону внутренних направлений и дружественных стран.

Балынин также дал рекомендации частным инвесторам, посоветовав сокращать долю иностранной валюты в личных портфелях для снижения рисков. В качестве одной из выгодных альтернатив он указал на банковские депозиты в рублях, где, по его данным, сейчас доступны ставки в диапазоне 15-16% годовых. Это, по его расчетам, позволяет при вкладе в 663 тыс. рублей получать ежемесячный доход около 8,3 тыс. рублей.

