Глава ЕК фон дер Ляйен призвала начать процесс вступления Украины в ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен высказала мнение, что Украину необходимо принять в Евросоюз. Она предлагает начать процесс интеграции в 2025 году, указано на официальном сайте организации.

Соответствующее заявление глава ЕК сделала во время обращения к Европарламенту, приуроченное 80-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе. Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Украина заинтересована в получении статуса члена организации. По ее мнению, Европа должна поддержать инициативу Киева, чтобы Украина могла одержать победу в вооруженном конфликте с Россией.

«Мы усердно работаем с Украиной, чтобы открыть первый кластер переговоров о присоединении и открыть все кластеры в 2025 году», — добавила фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен назвала три шага, которые, по ее мнению, приведут к победе Украины. Во-первых, европейские страны обязаны поддерживать оборону Украины. Во-вторых, странам важно отказываться от ископаемых и ресурсов, которые Европа получает от России. Ведь таким образом Москва обогащается. Третий пункт — вступление в кратчайшие сроки Украины в ЕС. Это позволит обезопасить Украину от военного вторжения со стороны любой страны.

«Мой последний пункт заключается в том, что мы должны ускорить продвижение Украины по пути к членству в нашем Союзе. Это не просто стремление Украины. Вступление в Европейский союз может стать самой надежной гарантией безопасности», — заявила спикер.

Спикер заявила, что в последний раз встречалась с президентом Украины в Риме. Политики обсудили процесс вступления Украины.

Ранее Bloomberg сообщил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России.