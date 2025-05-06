Bloomberg: ЕС готовит новый пакет санкций против России

Страны Евросоюза обсуждают 17-й пакет санкций против России и намерены утвердить его до заседания в Брюсселе, запланированного на 20 мая. Об этом пишет Bloomberg.

В Евросоюзе усиливается подготовка к утверждению нового, 17-го по счету, пакета санкций в отношении России. Как сообщают европейские СМИ со ссылкой на источники, главы внешнеполитических ведомств стран ЕС стремятся завершить согласование мер до встречи, которая должна пройти 20 мая в Брюсселе.

По данным агентства Bloomberg, новые ограничения будут носить точечный характер и, как ожидается, затронут как физических, так и юридических лиц, а также определенные танкеры. Это может стать очередной попыткой ограничить обход уже действующих санкций, особенно в части экспорта нефти.

В то же время, как ранее отмечало издание Politico, в пакете не предполагается расширение перечня товаров, попадающих под ограничения, поскольку между странами-членами сохраняются разногласия. Это касается, в частности, позиций, связанных с двойного назначения продукцией, которую некоторые государства предпочли бы не блокировать.

Несмотря на внутренние разногласия, Еврокомиссия намерена вынести предложения уже в ближайшие дни. В ЕС рассчитывают, что министры иностранных дел смогут оперативно согласовать и формально утвердить пакет в преддверии встречи в бельгийской столице.

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