Глава ГИБДД РФ: Уклонистам от армии будет отказано в получении водительских прав

В ГИБДД РФ сообщили о нововведениях, согласно которым уклонистам от армии в случае обращения в автошколу для обучения и дальнейшей сдачи экзаменов, будет отказано. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции с главой ГИБДД РФ Михаилом Черниковым, прямую трансляцию которой проводит 6 июля МИЦ «Известия» .

Согласно решению ГИБДД РФ российским гражданам, которые уклоняются от армии, не разрешено выдавать водительские права.

Ранее в ГИБДД РФ заявили, что с 11 июля вступает в силу решение о запрете управлять авто в случае уклонения от армии. Так, данные об уклонистах будут вносить в единый реестр, доступ к которому предоставят сотрудникам ГИБДД. Приказ был опубликован 3 июля. Обсуждения и внесение правок проводились с 21 июня 2023 года.