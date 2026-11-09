Семак прояснил ситуацию с Соболевым, не вызванным в сборную по здоровью, но игравшим против «Ростова»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии нападающего команды Александра Соболева после матча 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

Лучший бомбардир чемпионата не был включен в итоговый список сборной России на предстоящие товарищеские матчи с Узбекистаном и Венесуэлой. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин объяснил, что не вызвал Соболева по медицинским показателям. Тем не менее, в матче с «Ростовом» нападающий вышел на поле в стартовом составе.

«Это нужно у Валерия Георгиевича спросить. Я не имею к этому отношения абсолютно», — сказал Семак.

Тренер «Зенита» пояснил, что на неделе Соболев перенес вирусное заболевание, из-за чего пока находится не в лучших кондициях. Семак заменил форварда на 63-й минуте.

После 14 туров РПЛ «Зенит» делит первое место с «Динамо». Обе команды набрали по 31 очку.