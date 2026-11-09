Холодные батареи и долгие отключения: когда жильцы вправе требовать перерасчет

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Если батареи еле теплые или тепло отключают надолго, жильцы могут добиться перерасчета, сообщил rosbalt.ru. Редакция издания Рассказывает, какие температурные нормы действуют в настоящее время.

Нормы температуры и допустимые перерывы

По информации издания, оценивать отопление нужно не по нагреву радиатора, а по температуре воздуха в комнате. В жилом помещении она не должна опускаться ниже +18 °C, в угловом — ниже +20 °C. В регионах, где расчетная температура самой холодной пятидневки составляет −31 °C и ниже, требования выше: +20 и +22 °C соответственно. Повышенные нормативы привязаны к климату местности, а не к конкретному морозному дню.

Ночью, с полуночи до пяти утра, температуру разрешено снижать не более чем на три градуса. Днем это не допускается. Такие правила прописаны в постановлении правительства № 354 о предоставлении коммунальных услуг.

Сколько можно оставаться без тепла

Бесконечно отключать отопление нельзя. Суммарно за месяц перерывы не должны превышать 24 часов. Разовое отключение ограничено: до 16 часов, если в квартире от +12 °C до нормы; до 8 часов при +10…+12 °C; до 4 часов при +8…+10 °C. Чем быстрее остывает жилье, тем короче допустимый перерыв.

Ранее сообщалось, что в Химках продолжают устранять воздушные пробки.

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