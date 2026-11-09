Российское трио помогло «Калгари» одолеть «Филадельфию»
Три очка россиян помогли «Калгари» одолеть «Филадельфию»
Фото: [Матвей Гридин/ХК «Калгари Флеймз»]
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймз» одолели «Филадельфия Флайерз» (4:3). Добыть победу «Огонькам» помогли российские хоккеисты.
Нападающие Матвей Гридин, Айдар Суниев и защитник Ян Кузнецов записали на свой счет по ассисту, поучаствовав в трех разных голах своей команды. В активе Гридина уже 11 (5+6) очков, он четвертый бомбардир «Калгари». Суниев набрал 6 (4+2) очка, у Кузнецова на счету четыре ассиста.
«Флеймз» неудачно стартовали в чемпионате, потерпев пять поражений подряд. Но затем команда поправила свое положение, одержав восемь побед в следующих 13 матчах. На данный момент «Калгари» занимают 10-е место в Западной конференции НХЛ.
Ранее защитник «Бостона» Никита Задоров подрался с нападающим «Флориды» Брэди Ткачаком сразу после стартового вбрасывания.