Российское трио помогло «Калгари» одолеть «Филадельфию»

Три очка россиян помогли «Калгари» одолеть «Филадельфию»

Культура и спорт
Матвей Гридин

Фото: [Матвей Гридин/ХК «Калгари Флеймз»]

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймз» одолели «Филадельфия Флайерз» (4:3). Добыть победу «Огонькам» помогли российские хоккеисты.

Нападающие Матвей Гридин, Айдар Суниев и защитник Ян Кузнецов записали на свой счет по ассисту, поучаствовав в трех разных голах своей команды. В активе Гридина уже 11 (5+6) очков, он четвертый бомбардир «Калгари». Суниев набрал 6 (4+2) очка, у Кузнецова на счету четыре ассиста.

«Флеймз» неудачно стартовали в чемпионате, потерпев пять поражений подряд. Но затем команда поправила свое положение, одержав восемь побед в следующих 13 матчах. На данный момент «Калгари» занимают 10-е место в Западной конференции НХЛ.

Ранее защитник «Бостона» Никита Задоров подрался с нападающим «Флориды» Брэди Ткачаком сразу после стартового вбрасывания.

Читайте также

Кучеров объявил об уходе из «Тампы», но продолжает помогать партнерам

Кучеров объявил об уходе из «Тампы», но продолжает помогать партнерам

На 91-м году жизни умер сыгравший в оригинальном «Звездном пути» Уолтер Кениг

На 91-м году жизни умер сыгравший в оригинальном «Звездном пути» Уолтер Кениг

На 86-м году жизни умерла сыгравшая в фильме «Десять негритят»» актриса Эльке Зоммер

На 86-м году жизни умерла сыгравшая в фильме «Десять негритят»» актриса Эльке Зоммер

Лакерник назвал качества Трусовой, которые позволят ей побороться за олимпийское золото

Лакерник назвал качества Трусовой, которые позволят ей побороться за олимпийское золото

Сбежал с миллионами: экс-избранник Ирины Дубцовой скрылся за границей

Сбежал с миллионами: экс-избранник Ирины Дубцовой скрылся за границей

В Городском округе Пушкинский дали старт новому сезону Единой школьной лиги

В Городском округе Пушкинский дали старт новому сезону Единой школьной лиги

Резидентка Comedy Club пережила потерю ребенка

Резидентка Comedy Club пережила потерю ребенка

Это немыслимо: две страны наотрез отказались играть с Россией на ЧМ-2027 по хоккею

«Вы — мои ангелы-хранители»: Олег Винник спустя 11 лет после катастрофы над Синаем обратился к погибшей жене и детям

«Вы — мои ангелы-хранители»: Олег Винник спустя 11 лет после катастрофы над Синаем обратился к погибшей жене и детям

41-летняя Екатерина Варнава поблагодарила поклонников в Израиле после шоу

41-летняя Екатерина Варнава поблагодарила поклонников в Израиле после шоу

Прилучный завалил маркетплейсы исками из-за товаров со своим лицом

Прилучный завалил маркетплейсы исками из-за товаров со своим лицом

Российский голкипер переписывает историю «Каролины»: у Кочеткова девять побед со старта сезона

Российский голкипер переписывает историю «Каролины»: у Кочеткова девять побед со старта сезона

Добавьте mosregtoday.ru в избранное