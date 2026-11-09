Российское трио помогло «Калгари» одолеть «Филадельфию»

Нападающие Матвей Гридин, Айдар Суниев и защитник Ян Кузнецов записали на свой счет по ассисту, поучаствовав в трех разных голах своей команды. В активе Гридина уже 11 (5+6) очков, он четвертый бомбардир «Калгари». Суниев набрал 6 (4+2) очка, у Кузнецова на счету четыре ассиста.

«Флеймз» неудачно стартовали в чемпионате, потерпев пять поражений подряд. Но затем команда поправила свое положение, одержав восемь побед в следующих 13 матчах. На данный момент «Калгари» занимают 10-е место в Западной конференции НХЛ.

Ранее защитник «Бостона» Никита Задоров подрался с нападающим «Флориды» Брэди Ткачаком сразу после стартового вбрасывания.