Цены на красную икру в торговых сетях: от дешевой имитации до банки за ₽6599

Ассортимент красной икры в торговых сетях широкий, сообщил gorod55.ru. Редакция издания сравнила цены в нескольких магазинах. В продаже есть и настоящая лососевая икра, и ее имитация, и продукты на основе икры других сортов рыбы.

Дорогой сегмент: от ₽6599 за банку

Самая высокая цена в обзоре — ₽6599 за 300 грамм икры горбуши. При этом аналогичный продукт другой марки стоит ₽5799 за 240 грамм, то есть в пересчете на вес выходит еще дороже. Еще один вариант — ₽4999 за 150 грамм.

Встречаются и другие виды красной икры: нерка — ₽3999 за 150 грамм, лосось — ₽4699 за 220 грамм, кета — ₽4399 за 150 грамм.

Средний сегмент: от ₽1200 до ₽4400

В другом магазине самые дорогие позиции — нерка (₽4400 за 200 грамм), горбуша (₽3000 за 160 грамм), кета (₽2500 за 135 грамм) и лососевая икра (₽1200 за 75 грамм). Икра горбуши одной из марок обойдется в ₽1500 за 80 грамм.

Бюджетный сегмент: имитация и икра сельди

Для экономных покупателей предусмотрены имитированная и структурированная икра: банка весом 120–200 грамм стоит не дороже ₽200, а местами упаковку можно найти в пределах ₽100. Также есть «икра деликатесная» (₽120–160 за 180 грамм) и икра сельди — около ₽120 за 45 грамм или ₽285 за 160 грамм с укропом.

Сервисы доставки: скромный выбор

В одном из сервисов доставки сходу удается найти только один вид красной икры — горбушу за ₽2899 (95 грамм). По тому же запросу выпадают имитированная лососевая икра за ₽121 и чипсы со вкусом красной икры и масла. При более внимательном изучении обнаруживаются еще несколько видов имитированной икры и икра сельди.

Ранее сообщалось, что профессор Толкачев напомнил про альтернативу дорогой красной икры к Новому году.