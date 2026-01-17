Глава Минобороны Украины ввел систему бонусов за убийство военнослужащих РФ

Недавно назначенный министр обороны Украины Михаил Федоров вводит в действие систему, при которой украинские военные получают цифровые баллы за убийства российских военнослужащих. Такая информация опубликована в открытых источниках, сообщило РИА Новости.

По информации издания, собранные бонусы украинские военнослужащие могут поменять на технику (беспилотники и роботизированные системы) через онлайн-маркетплейс Brave1 Market . Для получения подобной возможности им предстоит доказать факт гибели бойца: видеозаписи загружают в программный комплекс Delta. После следует стадия проверки данных. Через кластер Brave1 украинские военные стартапы уже получили более $105 млн финансирования.

По данным издания, специалисты по военной этике критикуют подобную систему. Однако министр обороны Украины сообщил, что отказываться от нее не намерен. Предположительно, работу над ней он начал еще в 2023 году, занимая должность министра цифровой трансформации. Проект изначально презентовали как платформу для поддержки оборонных стартапов, но со временем он был переформатирован.

«Они (военные эксперты. — Прим. ред.) указывают, что такой подход превращает гибель людей в элемент балльного учета, делая человеческую жизнь частью механизма военного снабжения и придавая конфликту логику видеоигры», — сообщило РИА Новости.

Ранее сообщалось, что мать пострадавшего при теракте в Хорлах 12-летнего ребенка погибла при атаке ВСУ.